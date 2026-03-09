Milan Romano | Affare André si risolverà a breve Ci si sta mettendo dentro chiunque in questa operazione

Durante una diretta su YouTube, Fabrizio Romano ha parlato dell'affare tra il Milan e André, affermando che si concluderà a breve e che molte persone sono coinvolte in questa operazione. L'esperto di calciomercato ha fornito aggiornamenti sui passi avanti e sui partecipanti alla trattativa. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sui nomi delle parti coinvolte.

Arrivano importanti aggiornamenti di calciomercato da Fabrizio Romano. Nel corso di una sua live su YouTube, il giornalista esperto di mercato ha parlato della delicata questione André. Nel giro di poche settimane, l'operazione per il centrocampista brasiliano del Corinthians è passata dall'essere a un passo dalla chiusura all'essere vicina a saltare del tutto. In particolare, Fabrizio Romano ha voluto sottolineare che questa trattativa il Milan l'aveva cominciata a fari spenti, ma negli ultimi giorni la pressione mediatica e la partecipazione di vari attori di contorno (come Memphis Depay) hanno complicato la buona riuscita dell'affare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Romano: “Affare André si risolverà a breve. Ci si sta mettendo dentro chiunque in questa operazione” Articoli correlati Milan-André, l'affare si complica ancora: il Corinthians gioca al rialzoIl tempo scorre, il Milan vuole chiudere ma le questioni burocratiche non permettono ancora la fumata bianca per André. Leggi anche: Frattesi alla Juve: risposta secca dell’Inter, l’affare si farà solo così! Prezzo e formula, dentro all’operazione con i nerazzurri Una selezione di notizie su Affare André Temi più discussi: Calciomercato Milan, Romano: Caos André, ecco cosa sta succedendo; Affare André, l'esperto di mercato fa chiarezza: svelato quanto chiede il Corinthians per chiudere l'operazione; Milan a un passo da André del Corinthians: prezzo, ruolo e caratteristiche; Milan vicino ad André: affare da 17 milioni col Corinthians. Fabrizio Romano: André, situazione che si risolverà a breve. Il Milan si era mosso a fari spenti, ora ci si è messo dentro chiunqueAffare fatto, documenti firmati, anzi no. Come accade spesso con il Milan, anche un affare che sembrava ormai chiuso diventa motivo di discussioni e grandi polemiche. Fabrizio Romano, nel corso di una ... milannews.it André Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri. Ecco cosa sta succedendoAndré Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri. Ecco cosa sta succedendo Si arricchisce di nuovi sviluppi la trattativa tra il Milan e il Corinthi ... calcionews24.com Il #Milan dà l'ultimatum al #Corinthians! Rischia di sfumare l'affare #André Il punto x.com Il Milan dà l'ultimatum al Corinthians! Rischia di sfumare l'affare André Il punto - facebook.com facebook