Giornata del fiocchetto lilla in programma il monologo ' Di nuovo viva' e la fontana colorata

Oggi si celebra la Giornata del fiocchetto lilla con un evento speciale che include la presentazione del monologo 'Di nuovo viva' e l’illuminazione della fontana con luci colorate. La rappresentazione racconta una storia reale di un’adolescenza difficile, seguita da un percorso di rinascita. L’obiettivo è trasmettere un messaggio di speranza a ragazzi e famiglie che affrontano una malattia.

Una storia vera, di un'adolescenza fragile. Poi la rinascita. E la volontà di trasformare questa esperienza in un messaggio di speranza per i ragazzi e le famiglie che stanno combattendo insieme al proprio caro contro la malattia. Anche quest'anno Ferrara celebrerà la Giornata nazionale del fiocchetto lilla, la ricorrenza istituita il 15 marzo per sensibilizzare la cittadinanza sui disturbi del comportamento alimentare. La città estense lo farà già da martedì 10, quando la Sala Estense, alle 21, ospiterà l'iniziativa 'Di nuovo viva', un monologo sull'anoressia curato da Rachele Zanarella, che porterà al pubblico ferrarese una preziosa occasione di riflessione e conoscenza su un tema sociosanitario che impatta sulla quotidianità di tante famiglie.