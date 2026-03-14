Il generale e l’ammiraglio da ascoltare per decifrare l’America oltre gli show di Hegseth e Trump

Il Pentagono ha inviato un’unità di marines e diverse navi da guerra in Medio Oriente, come riportato dal Wall Street Journal. La decisione segue una richiesta ufficiale del Centcom, il comando militare statunitense nella regione. Questa mossa fa parte di un’operazione di rafforzamento delle forze militari statunitensi nel territorio. La notizia evidenzia un’azione concreta delle forze armate statunitensi in un’area di attenzione internazionale.

Il Pentagono ha mobilitato un’unità dei marines e altre navi da guerra in medio oriente – ha scritto ieri il Wall Street Journal – dando seguito alla richiesta del Centcom, il comando centrale delle Forze armate americane, guidato da Brad Cooper, ammiraglio dalla grande esperienza che ha passato i suoi anni nella base in Bahrein a osservare e preparare questo momento. Fino a cinquemila uomini e la Uss Tripoli, di stanza in Giappone, sono diretti verso lo Stretto di Hormuz, secondo tre fonti anonime che hanno parlato con il quotidiano americano: non c’è una conferma ufficiale del Pentagono ma per capire come si muovono gli Stati Uniti nella... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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