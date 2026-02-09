Durante l’Halftime Show, Bad Bunny ha portato sul palco un messaggio forte: gli Stati Uniti sono parte dell’America, ma non sono l’America stessa. La performance ha ricordato al pubblico e anche a Trump che il concetto di identità americana è più complesso di quanto si pensi. Molti americani e il presidente in carica sembrano dimenticare questa differenza semplice ma fondamentale.

Gli Stati uniti fanno parte dell’America, ma non sono l’America. Un concetto semplice, quasi elementare, ma che troppo spesso i cittadini statunitensi e, ancora più spesso, il loro presidente, tendono a dimenticare. A ricordarglielo, ieri sera, è stato Bad Bunny, protagonista dell’ Halftime Show del Super Bowl LX, che ha trasformato la propria esibizione in un messaggio di unità e fratellanza. Benito Antonio Martínez Ocasio -questo il vero nome del rapper- ha fatto il suo ingresso al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, passando attraverso un campo di canna da zucchero, circondato da persone vestite da jíbaros (i contadini portoricani). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Halftime Show di Bad Bunny ha ricordato al mondo (e a Trump) che gli Stati uniti sono “in” America, ma non “sono” l’America

Durante il halftime show del Super Bowl LX a Santa Clara, Bad Bunny ha portato in scena un’esibizione in spagnolo dedicata a Porto Rico.

Donald Trump non ha risparmiato critiche dopo la finale di Super Bowl LX.

