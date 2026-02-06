Superbowl oltre un miliardo di introiti show e tifo | tutta l' America si ferma

L’America si ferma per il Superbowl, l’evento sportivo più atteso dell’anno. Oltre un miliardo di dollari di introiti, spettacoli, tifosi e vip in tribuna rendono questa giornata unica. Tra esibizioni e partite, tutto il Paese si concentra su quello che è diventato molto più di una semplice finale di football.

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Jovanotti lo racconterebbe così il SuperBowl 60 in programma domenica 8 febbraio a Santa Clara, in California. Più che una palla ovale, molto di più. Più di Seattle Seahawks contro New England Patriots. E noi come la possiamo raccontare una storia così a chi vuole saperne di più, oltre le vicende sportive, di un evento che ogni anno produce da 300 milioni a 1 miliardo e 300 milioni di dollari di ricavi? Di una competizione sportiva diventata anche e soprattutto intrattenimento che ferma gli Stati Uniti, incolla gli americani di fronte a uno schermo, della partita che ha come unica comparazione la finale di coppa del mondo di calcio a livello di attenzione planetaria? Partendo dai soldi.

