Il generale Capitini | I droni iraniani da 6mila dollari stanno mettendo in crisi i missili USA e Israele

Il generale Capitini afferma che i droni iraniani Shahed, dal costo di circa 25mila euro ciascuno, stanno creando difficoltà ai missili statunitensi e israeliani. Questi droni vengono impiegati in maniera estesa e devono essere intercettati con missili Patriot, del valore di 2,5 milioni di euro ognuno. La situazione evidenzia un contrasto tra i costi e le capacità militari coinvolte.

L'Iran sta facendo massiccio impiego di Shahed, droni dal prezzo di 25mila euro l'uno che devono essere abbattuti da missili Patriot da 2,5 milioni di euro ciascuno. Così un Paese sotto sanzioni sta mettendo in crisi la super tecnologia militare di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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