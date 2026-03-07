Milano iraniani in piazza | Usa e Israele stanno liberando 90 milioni di ostaggi

Oggi a Milano, in Piazza Castello, centinaia di iraniani si sono riuniti in un presidio organizzato dall’associazione Iran-Italia. Durante l’evento, i partecipanti hanno espresso la loro opinione sui recenti interventi militari di Stati Uniti e Israele, sostenendo che questi paesi stanno liberando 90 milioni di ostaggi. La manifestazione ha attirato un forte afflusso di persone provenienti dalla comunità iraniana.

Centinaia di persone si sono riunite oggi in Piazza Castello, a Milano, al presidio organizzato dall'associazione Iran-Italia a sostegno dell'intervento militare di Stati Uniti e Israele contro il regime degli ayatollah. In piazza bandiere storiche dell'Iran con i simboli dello Shah e cartelli di ringraziamento al presidente statunitense Donald Trump. "Senza questo intervento degli Stati Uniti, noi iraniani non riusciremmo a eliminare questi dittatori", dice Ben a LaPresse. "A mani nude non possiamo rovesciare il regime, la sua parte armata è molto forte", aggiunge Nasrin. Per Hessam Najafi si tratta di "un aiuto militare umanitario: il salvataggio di 90 milioni di ostaggi che vivono in Iran".