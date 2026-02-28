Attacco Israele-Usa all'Iran un italiano ad Abu Dhabi | Ho visto i missili in cielo sono chiuso in casa

Un italiano residente ad Abu Dhabi ha riferito a Fanpage.it di aver visto missili iraniani nel cielo e di essere rimasto chiuso in casa. L’uomo ha descritto la presenza dei missili e la sua esperienza durante l’attacco tra Israele, Stati Uniti e Iran. La sua testimonianza si aggiunge alle notizie di un’escalation di tensioni tra le nazioni coinvolte.

Un italiano residente ad Abu Dhabi racconta a Fanpage.it di aver visto missili iraniani in cielo e i detriti cadere: "Sono chiuso in casa con altri connazionali, aspettiamo che l'allarme rientri ma mi preoccupa la sospensione dei voli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Attacco Usa-Israele all’Iran, Tajani: “Teheran non può avere l’arma nucleare”. Meloni convoca riunioneDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina.

Usa e Israele attaccano, Iran risponde: Medio Oriente in fiamme. Media: Forse Khamenei è morto. Araghchi: E' vivo da quel che soUsa e Israele hanno lanciato oggi sabato 28 febbraio un attacco all'Iran. Esplosioni a Teheran, ma anche a Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah, nella città di Tabriz e nella città portuale di Chabahar. Te ... adnkronos.com

Israele e Usa attaccano l’Iran: Khamenei probabilmente morto. Teheran nega. Media iraniani: Atteso un suo discorsoAtteso a minuti un discorso dell’ayatollah Ali Khamenei, che secondo fonti israeliani è rimasto ucciso nell’attacco condotto da Stati Uniti e Israele. Lo riferisce la tv iraniana al-Alam. ilfattoquotidiano.it

+++ Attacco Usa e Israele a Iran, i media: «Khamenei è morto» +++ Incerte le sorti dell’ayatollah, la sua residenza è stata distrutta - facebook.com facebook

Dopo la notizia dell'attacco di Usa e Israele all'Iran, alcune donne si sono tolte l'hijab e hanno iniziato a ballare in strada. Sono le immagini arrivate da una località iraniana e diffuse sui social. #iran x.com