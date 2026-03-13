In questi giorni, le temperature insolitamente miti hanno portato a una fioritura anticipata delle piante nei campi di Vigarano. Per proteggere le colture dal rischio di gelate notturne, sono state installate delle grandi ventole anti-gelate. Fabrizio Bratti, 60 anni, proprietario di circa trenta ettari, ha commentato che il rumore prodotto di notte ha attirato alcune proteste, ma ora riceve anche commenti positivi.

Ferrara, 13 marzo 2026- Fabrizio Bratti, 60 anni, possiedere una trentina di ettari nelle campagne di Vigarano. Alza gli occhi a quella torre che si innalza nel campo. E’ alta dieci metri, sopra una pala che gira. “Ne ho comprate tre, salvano i miei frutteti quando arrivano le gelate ”. Un sbuffo d’aria calda che soffia tra fiori e gemme, nel cuore un motore diesel caterpillar da 300 cavalli. “E’ di ultima generazione”, al suo fianco, nel frutteto ogni mattina, i figli Giacomo e Matteo. “Sì, sono rimasti a lavorare con me. Sono orgoglioso di loro”, come suo padre lo è stato di lui, tanti anni fa, quando insieme lavoravano cinque ettari. Certo, quando le ha fatte partire la prima volta – era notte – c’è stato subbuglio in paese, fanno un po’ di rumore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meteo folle, fioritura anticipata: in campo maxi ventole anti-gelate. Fabrizio: “Il rumore notturno? Chi si lamentava ora fa il tifo per me”

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