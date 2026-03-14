Il furto alla pompa di benzina si fa con un telecomando | consente il pieno a zero euro

Un individuo ha utilizzato un telecomando elettronico per azionare la pompa di benzina nel centro commerciale Grande Sud di Giugliano, riuscendo così a ottenere gasolio senza pagare. Il metodo consente di fare il pieno a zero euro, sfruttando un dispositivo che manipola il funzionamento della pompa. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Con un dispositivo elettronico azionavano la pompa di benzina nel centro commerciale Grande Sud di Giugliano per rubare gasolio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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