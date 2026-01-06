Scatta l’effetto accise | Adesso alla pompa la benzina costa quanto il gasolio

A partire dal 2026, le accise sui carburanti influenzeranno i prezzi alla pompa, portando a una convergenza tra benzina e gasolio. Le variazioni delle accise, che possono aumentare o diminuire, determinano un incremento o una diminuzione di circa 5 centesimi per litro. Questa evoluzione avrà un impatto diretto sui costi di rifornimento degli automobilisti, rendendo più equilibrati i prezzi tra i due tipi di carburante.

Il 2026 degli automobilisti inizia all’insegna delle accise. Che salgono o scendono a seconda del tipo di carburante col quale viene rabboccato il serbatoio e il cui effetto è destinato a uniformare i listini di benzina e gasolio, col prezzo della prima che scende e quello del secondo che sale, in entrambi i casi con ripercussioni, in meglio o in peggio, di circa 5 centesimi di euro per ogni litro erogato. L’intervento – analizza Letizia Zignani, presidente provinciale e regionale della Figisc, la Federazione Italiana dei Gestori degli Impianti Stradali di Carburanti legata a Confcommercio – si cala in un contesto tutto sommato positivo rispetto al passato, visto che i prezzi di questi tempi sono decisamente inferiori in raffronto a quelli coi quali ci siamo dovuti confrontare in passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

