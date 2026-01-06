A partire dal 2026, le accise sui carburanti influenzeranno i prezzi alla pompa, portando a una convergenza tra benzina e gasolio. Le variazioni delle accise, che possono aumentare o diminuire, determinano un incremento o una diminuzione di circa 5 centesimi per litro. Questa evoluzione avrà un impatto diretto sui costi di rifornimento degli automobilisti, rendendo più equilibrati i prezzi tra i due tipi di carburante.

Il 2026 degli automobilisti inizia all’insegna delle accise. Che salgono o scendono a seconda del tipo di carburante col quale viene rabboccato il serbatoio e il cui effetto è destinato a uniformare i listini di benzina e gasolio, col prezzo della prima che scende e quello del secondo che sale, in entrambi i casi con ripercussioni, in meglio o in peggio, di circa 5 centesimi di euro per ogni litro erogato. L’intervento – analizza Letizia Zignani, presidente provinciale e regionale della Figisc, la Federazione Italiana dei Gestori degli Impianti Stradali di Carburanti legata a Confcommercio – si cala in un contesto tutto sommato positivo rispetto al passato, visto che i prezzi di questi tempi sono decisamente inferiori in raffronto a quelli coi quali ci siamo dovuti confrontare in passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scatta l’effetto accise: "Adesso alla pompa la benzina costa quanto il gasolio"

Leggi anche: Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzina: tutti i prezzi

Leggi anche: Effetto accise sui carburanti, gasolio più caro della benzina. La verde è ai minimi dal 2021

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pensioni, scatta l’effetto speranza di vita: nel 2029 requisiti in aumento di almeno un mese L’incremento applicato nel 2027 avrebbe dovuto essere di quattro mesi ma per legge è stato limitato a tre. Quello che avanza scatterà tra tre anni #iaea #aiea x.com

Fiscal Focus. . Atti di fine anno nelle società trasparenti: decorrenze, utili e CPB Tra patti di riparto e cessioni di quote, non conta solo la data dell’atto: conta quando scatta l’effetto fiscale. Capire se cambia la compagine o solo le percentuali evita errori s - facebook.com facebook