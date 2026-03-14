il furbastro del telepass sotto processo

Un uomo è sotto processo con l’accusa di aver sfruttato un sistema telepass in modo fraudolento, attraversando l’autostrada senza pagare il pedaggio. Per settimane avrebbe evitato di fermarsi ai caselli, aggirando le tariffe previste. La vicenda riguarda il comportamento di chi avrebbe approfittato di un servizio di pagamento elettronico per risparmiare sui costi di transito.

Per settimane avrebbe attraversato l’autostrada come se il casello non esistesse. Accodandosi ai veicoli dotati di Telepass e sfruttando l’apertura della sbarra un camionista di 49 anni, di Montecosaro, sarebbe riuscito a uscire senza pagare, viaggio dopo viaggio, fino a far lievitare il conto a quasi 7mila euro di pedaggi non versati. Ora rischia un processo per truffa. I fatti contestati risalgono a novembre e dicembre 2024 e si sarebbero verificati soprattutto al casello di Ancona Sud. Secondo l’accusa l’uomo, alla guida di un trattore stradale (una motrice), non si sarebbe mai diretto verso le corsie per il pagamento ma puntava direttamente alle piste riservate a Telepass e carte, incollandosi al mezzo davanti e superando la barriera subito dopo, prima che si richiudesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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