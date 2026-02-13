Juventus l’attacco sotto processo verso San Siro | chi spezzerà il tabù del gol nel Derby?

Juventus, l’attacco sotto processo verso San Siro: chi spezzerà il tabù del gol nel Derby? Il reparto offensivo della Juventus si presenta a San Siro con un grosso interrogativo: chi sarà in grado di segnare il primo gol nel Derby d’Italia da oltre un anno? La questione ha preso piede nelle ultime settimane, dopo una serie di partite in cui la squadra ha creato molte occasioni ma ha faticato a trovare la rete decisiva. La pressione cresce, e i tifosi si chiedono se questa sarà la volta buona per rompere il digiuno, soprattutto in uno degli scontri più sentiti della stagione.

Il conto alla rovescia verso il Derby d'Italia è scandito da un interrogativo che agita le notti della Continassa: chi segnerà all'Inter? La sfida di San Siro, crocevia nevralgico per le ambizioni stagionali del sodalizio bianconero, mette a nudo la fragilità realizzativa di un reparto offensivo apparso, nelle ultime uscite, tanto prolifico nella costruzione quanto fumoso nella finalizzazione. Sebbene la gestione di Luciano Spalletti abbia impresso un'identità più propositiva rispetto al passato, la mole di gioco prodotta non trova un riscontro proporzionato nel tabellino, trasformando il volume d'attacco in una sterile rincorsa al gol che rischia di pesare come un macigno contro la capolista.