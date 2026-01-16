Ordine | Quello del Milan è un urlo nella notte Saranno messi sotto processo Il motivo

Il match Como-Milan si è concluso con un risultato di 1-3, suscitando diverse analisi da parte degli esperti. Franco Ordine ha commentato la partita, sottolineando aspetti importanti e spunti di riflessione. In questo contesto, si discute anche di eventuali conseguenze legali, con riferimenti a possibili procedimenti giudiziari. Un’analisi approfondita degli eventi e delle implicazioni che ne derivano.

"Quel che Rabiot (e Saelemaekers) crea, Maignan conserva". Franco Ordine ha analizzato la vittoria del Milan in rimonta contro il Como di Fabregas: "Il miglior Como degli ultimi tempi (10 punti nelle ultime 4) prima sbatte contro il muro del portierone francese e poi si arrende alle giocate di Leao e alle stoccate strepitose del prediletto di Allegri consegnandosi alla prima sconfitta domestica della stagione". Il giornalista continua nel suo pezzo per 'Il Giornale': "Quello del Milan è un urlo nella notte gelida sul lago di Como: dietro l'Inter, ci sono anche i rossoneri, a tre lunghezze di distanza in classifica".

