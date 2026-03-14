Il fattore Conte scuote il Napoli | ribaltone De Bruyne-McTominay contro il Lecce

Nella serata del 14 marzo 2026, il Napoli ha vinto in rimonta contro il Lecce al Maradona, grazie a una prestazione che ha dimostrato il ritorno alla vittoria. La partita ha visto in campo De Bruyne e McTominay, con il primo che ha avuto un ruolo determinante nel ribaltamento del risultato. La squadra partenopea ha conquistato i tre punti dopo una partita combattuta e ricca di occasioni.

Nella serata di oggi, 14 marzo 2026, il Napoli ritrova la bussola e la vittoria al Maradona, superando in rimonta un Lecce coraggioso ma piegato dalla caratura tecnica dei singoli. Dopo un primo tempo conclusosi tra i fischi per il vantaggio pugliese firmato da Siebert, la compagine azzurra ha cambiato volto grazie agli ingressi provvidenziali di Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Il 2-1 finale, siglato dalle reti di Hojlund e Politano, permette ad Antonio Conte di blindare la zona nobile della classifica, nonostante il brivido vissuto nel finale per il malore occorso a Banda. L’impasse iniziale e il colpo di testa di Siebert. L’approccio alla gara del sodalizio partenopeo è apparso deficitario sin dalle prime battute, schiacciato da un Lecce aggressivo e tatticamente impeccabile nel pressing alto. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Il fattore Conte scuote il Napoli: ribaltone De Bruyne-McTominay contro il Lecce Articoli correlati Leggi anche: Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay Il Napoli ribalta il Lecce: decisivi McTominay e De Bruyne, Politano firma il sorpassoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Una selezione di notizie su Il fattore Conte scuote il Napoli... Il ritorno dei Fab3: la soluzione di Conte contro il LecceIl Napoli ritrova McTominay e conta su De Bruyne dalla panchina: tre dei Fantastici 4 di nuovo disponibili, anche se Vergara si ferma per un mese e mezzo. tuttonapoli.net Conte inserisce De Bruyne e McTominay, Hojlund pareggia dopo 1': Napoli-Lecce 1-1Subito un doppio cambio per il Napoli a inizio ripresa. Per tentare di recuperare il risultato negativo, Antonio Conte inserisce due pezzi da 90: Scott. tuttomercatoweb.com