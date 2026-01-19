Usa | Onu ' Washington ritiene suo potere più importante del diritto internazionale'

Secondo recenti osservazioni, gli Stati Uniti sembrano privilegiare il loro potere rispetto al rispetto del diritto internazionale. La posizione di Washington, considerata da alcuni come superiore alle norme internazionali, solleva interrogativi sulla collaborazione globale e sulla tutela delle regole condivise. La questione mette in evidenza le tensioni tra potere sovranazionale e impegni multilaterali, sottolineando l'importanza di un equilibrio tra interessi nazionali e obblighi internazionali.

Londra, 19 gen. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti agiscono impunemente e ritengono che il loro potere sia più importante del diritto internazionale. Lo ha dichiarato alla Bbc il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, aggiungendo che la "chiara convinzione" di Washington è che le soluzioni multilaterali siano irrilevanti. Il Consiglio di sicurezza - ha detto ancora - creato per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, non rappresenta più il mondo ed è "inefficace". Guterres ha affermato che l'Onu necessita di riforme per affrontare "i problemi e le sfide drammatiche" che i suoi 193 membri si trovano ad affrontare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Quando Meloni criticava gli attacchi militari USA: “Difendiamo diritto internazionale, non legge del più forte”

Nel 2018, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, intervenne in Parlamento per criticare gli attacchi militari degli Stati Uniti in Siria, affermando che si doveva rispettare il diritto internazionale, piuttosto che seguire la legge del più forte. Quel discorso rifletteva la posizione del partito sulla necessità di un approccio più rigoroso alla legittimità delle azioni militari internazionali e al rispetto delle norme sovranazionali.

Scontro fra Usa e Cina sul petrolio del Venezuela. Trump: «Agli Usa 50 milioni di barili». L’ira di Pechino: «Così si viola il diritto internazionale»

La disputa tra Stati Uniti e Cina sul petrolio venezuelano riguarda la consegna di circa 30-50 milioni di barili di petrolio di alta qualità. Trump ha annunciato che gli USA riceveranno questa quantità, mentre Pechino critica la mossa, accusando di violazione del diritto internazionale. La vicenda evidenzia le tensioni geopolitiche legate alle risorse energetiche e alle strategie di influenza tra le grandi potenze.

