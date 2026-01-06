Questa sinistra venera più il diritto internazionale che la libertà

Al direttore - È interessante notare come questa sinistra sembri dare maggiore importanza al rispetto del diritto internazionale rispetto alla difesa della libertà individuale. Un equilibrio tra norme internazionali e libertà personale è fondamentale per una società democratica. La riflessione invita a considerare con attenzione le priorità e i valori che guidano le scelte politiche, affinché siano coerenti con i principi fondamentali di libertà e rispetto reciproco.

Al direttore - Ah se questa sinistra amasse la libertà anche solo la metà di quanto venera il diritto internazionale. Andrea Minuz Da imparare a memoria questo passaggio di Giuliano Ferrara di ieri: "La cultura del diritto internazionale come gabbia legale delle relazioni di forza è stata per decenni protetta dallo schermo della Guerra fredda, ma dire che abbia generato pace e ordine e giustizia, prima e dopo la caduta del Muro di Berlino, prima e dopo l'abbattimento delle Twin Towers, sarebbe una pietosa bugia. Da quel modello ideale non si può in teoria prescindere, ma se diventa lo scudo di Hamas o di Maduro o del bestiale regime oppressivo dei mullah di Teheran qualcuno dovrà pure sforzarsi di aggirarlo e invalidarlo prima che siano combinati altri penosi guai più o meno umanitari all'ombra del terrorismo e della volontà di potenza neoimperiale diretta a scardinare il bastione di resistenza che è l'Europa.

