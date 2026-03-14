Il 14 marzo 2026 a Roma si è svolto un corteo organizzato da Potere al Popolo. Hanno partecipato diversi gruppi tra cui collettivi studenteschi come Osa e Cambiare Rotta, movimenti per la Palestina come il Global Movement to Gaza, centri sociali e rappresentanti dell’Usb. La manifestazione ha espresso contrarietà a guerra, referendum e al ruolo del Governo. La protesta ha coinvolto vari attori della scena sociale romana.

Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'." (Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2026 Il corteo a Roma contro guerra, referendum e Governo promossa da Potere al Popolo, alla quale hanno aderito diverse realtà, come collettivi studenteschi (Osa e Cambiare Rotta), movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza, centri sociali e Usb. Nel corteo hanno sfilato le bandiere della Palestina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'." . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Il corteo dei centri sociali contro referendum, guerra e Governo a Roma

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