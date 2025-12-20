"Siamo 10 mila oggi in corteo, domani saremo 100 mila. Siamo la possibilità di un mondo più giusto. La lotta si riversa ovunque". Così i militanti del centro sociale Askatasuna sul corteo, partito da Palazzo Nuovo e che sta attraversando le strade di Torino. Nella realtà la stima dei partecipantiè data tra duemila e cinquemila secondo le forze dell'ordine. "Questa è la Torino che fa la differenza, questa è la Torino che non abbassa la testa. Oggi in piazza c'è la Torino partigiana. Questa è la forza che abbiamo nei nostri cuori e che ci porta oggi in piazza. La storia siamo noi, la storia la stiamo costruendo insieme". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Askatasuna, scontri con la polizia al corteo dei centri sociali. Bottiglie contro gli agenti

Leggi anche: Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna. Lancio di bottiglie contro la polizia, idranti e lacrimogeni | La diretta

Leggi anche: Caselle, corteo pro Palestina: scontri con la polizia, feriti due agenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Sgomberato Askatasuna, Lo Russo interrompe il patto: scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Torino, il giorno dello sgombero di Askatasuna si chiude con un corteo, cariche e nuovi idranti.

Askatasuna, scontri con la polizia al corteo dei centri sociali. Bottiglie contro gli agenti - "Siamo 10 mila oggi in corteo, domani saremo 100 mila. iltempo.it