Askatasuna scontri con la polizia al corteo dei centri sociali Bottiglie contro gli agenti
"Siamo 10 mila oggi in corteo, domani saremo 100 mila. Siamo la possibilità di un mondo più giusto. La lotta si riversa ovunque". Così i militanti del centro sociale Askatasuna sul corteo, partito da Palazzo Nuovo e che sta attraversando le strade di Torino. Nella realtà la stima dei partecipantiè data tra duemila e cinquemila secondo le forze dell'ordine. "Questa è la Torino che fa la differenza, questa è la Torino che non abbassa la testa. Oggi in piazza c'è la Torino partigiana. Questa è la forza che abbiamo nei nostri cuori e che ci porta oggi in piazza. La storia siamo noi, la storia la stiamo costruendo insieme". 🔗 Leggi su Iltempo.it
