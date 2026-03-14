Il corteo dei centri sociali contro referendum guerra e Governo a Roma – Il video

Il 14 marzo 2026 a Roma si è svolto un corteo promosso da Potere al Popolo. Alla manifestazione hanno partecipato vari gruppi tra cui collettivi studenteschi come Osa e Cambiare Rotta, movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza, oltre a centri sociali e rappresentanti dell'Usb. La manifestazione ha attraversato diverse zone della città, attirando un numero consistente di partecipanti.

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2026 Il corteo a Roma contro guerra, referendum e Governo promossa da Potere al Popolo, alla quale hanno aderito diverse realtà, come collettivi studenteschi (Osa e Cambiare Rotta), movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza, centri sociali e Usb. Nel corteo hanno sfilato le bandiere della Palestina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video Una prof iraniana raggela i conduttori di Un giorno da pecora e pure Fratoianni che era ospite: collegamento spot per gli ayatollah – Il video «Incapace, da sempre difensore del regime di Teheran», urla e insulti tra Renzi e Urso. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Il corteo dei centri sociali contro referendum, guerra e Governo a Roma

Referendum, a Roma corteo per il ‘no’: “Contro il governo e la guerra”(Adnkronos) – Movimenti e cittadini sono tornati in piazza oggi a Roma per esprimere il "no sociale" al referendum costituzionale sulla giustizia del...

Aggiornamenti e notizie su Il corteo dei centri sociali contro...

Temi più discussi: A Torino il corteo regionale pro Palestina e contro ogni conflitto: Criminale è chi sostiene il genocidio, non chi lotta contro di esso, l'appuntamento il 14 marzo; Il corteo per i diritti delle donne: cori contro Meloni, Valditara e Bongiorno; Sabato 7 marzo sfila il corteo femminista: la mobilitazione e le tappe del percorso; No al governo Meloni. Verso il corteo nazionale del 14 marzo a Roma.

Bandiere della Palestina al corteo dei centri sociali contro referendum, guerra e Governo a Roma(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2026 Il corteo a Roma contro guerra, referendum e Governo promossa da Potere al Popolo, alla quale hanno aderito diverse realtà, come collettivi studenteschi (Osa e Camb ... la7.it

Il corteo dei centri sociali contro referendum, guerra e Governo a RomaIl corteo a Roma contro guerra, referendum e Governo promossa da Potere al Popolo, alla quale hanno aderito diverse realtà, come collettivi studenteschi (Osa e Cambiare Rotta), movimenti per la Palest ... ilgiornale.it

MoVimento 5 Stelle. . Questa riforma non aiuta i cittadini. Serve solo al Governo. Fermiamola! Vota NO al referendum del 22 e 23 marzo! Vittoria Baldino - facebook.com facebook

Referendum, oggi a Roma corteo per il 'no': "Contro il governo e la guerra" x.com