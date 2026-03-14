Il contatto Sulemana-Dumfries Chivu espulso e il rigore reclamato dall' Inter | i 5' folli di San Siro

Tra l'82' e l'87' di San Siro si sono verificati eventi che hanno coinvolto il contatto tra Sulemana e Dumfries, l'espulsione di Chivu e il rigore reclamato dall'Inter. I giocatori nerazzurri hanno protestato per un contrasto che ha scatenato le discussioni, mentre l'arbitro ha preso una decisione che ha suscitato ulteriori polemiche. In quei cinque minuti, si sono succeduti momenti di forte tensione sul campo.

Polemiche per il gol del pareggio dell'Atalanta in casa dell'Inter, un risultato che potrebbe riaprire il campionato. Sotto la lente d'ingrandimento, un contatto tra Sulemana e Dumfries che spiana la strada al ghanese al tiro, poi corretto in porta da Krstovic dopo la respinta di Sommer. Succede tutto all'82': Zappacosta lancia in profondità per il montenegrino che prolunga il pallone alle sue spalle contando nell'inserimento di Sulemana, che, però, è abbastanza in ritardo rispetto a Dumfries. I due vanno a contrasto, il ghanese appoggia una mano sulla schiena dell'olandese, forse c'è anche un lieve contatto tra i piedi destri dei due giocatori, fatto sta Dumfries poi scivola e lascia il possesso all'avversario, che a quel punto, calcia, trova la respinta di Sommer e il gol di Krstovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il contatto Sulemana-Dumfries, Chivu espulso e il rigore reclamato dall'Inter: i 5' folli di San Siro Articoli correlati Leggi anche: Inter furiosa: pari con l’Atalanta e rabbia per l’episodio Sulemana-Dumfries, Chivu espulso Leggi anche: Inter-Pisa, rigore per i nerazzurri. Poi Chivu chiede un rosso: proteste a San Siro Approfondimenti e contenuti su Il contatto Sulemana Dumfries Chivu... Discussioni sull' argomento Rabbia Inter, l'Atalanta pareggia e scoppia il caos: espulso Chivu; Thuram non convocato per Milan-Inter: ha la febbre, salta il derby. Inter furiosa: pari con l’Atalanta e rabbia per l’episodio Sulemana-Dumfries, Chivu espulsoL'Atalanta stoppa l'Inter a San Siro, le impone un pari pesante nella corsa scudetto che fa perdere le staffe a Chivu (espulso) per un presunto contatto tra Sulemana e Dumfries (che né l'arbitro Manga ... fanpage.it Inter-Atalanta moviola, Krstovic segna dopo il contatto Dumfries-Sulemana. Il Var convalida, Chivu viene espluso per proteste. Cosa è successoMinuto 85 di Inter-Atalanta, prima partita del sabato di Serie A. I padroni di casa erano avanti grazie al gol di Esposito ma, nel finale, la gara ... msn.com In vantaggio di un gol (grazie a Pio Esposito) si fa raggiungere nel finale. Dumfries si tuffa in pieno Bastoni style, la spinta di Sulemana onestamente sembra una mano appoggiata - facebook.com facebook Il contatto Sulemana-Dumfries, Chivu espulso e il rigore reclamato dall'Inter: i 5' folli di San Siro x.com