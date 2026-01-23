Inter-Pisa rigore per i nerazzurri Poi Chivu chiede un rosso | proteste a San Siro

Durante la partita tra Inter e Pisa, valida per la 22ª giornata di Serie A, si è verificato un episodio che ha coinvolto un calcio di rigore e le proteste di Chivu, che ha chiesto un rosso all’arbitro. La partita, giocata a San Siro, ha visto momenti di tensione e decisioni discusse, influenzando il risultato con il Pisa in vantaggio e l’Inter che ha cercato di reagire.

(Adnkronos) – Calcio di rigore e proteste in Inter-Pisa. Nella partita di oggi, venerdì 23 gennaio, valida per la 22esima giornata di Serie A, un episodio arbitrale ha permesso alla squadra di Chivu di accorciare le distanze contro i toscani, portandosi sul momentaneo 1-2 a San Siro dopo il clamoroso doppio vantaggio firmato Moreo, facendo partire così la propria rimonta. Ma cos'è successo? L'episodio che cambia l'inerzia del match arriva al 37' del primo tempo. Dimarco calcia da fuori e trova la bella parata di Scuffet, poi la difesa del Pisa spazza ma il pallone finisce nei piedi di Carlos Augusto, che si coordina e tira di destro, trovando però la scomposta opposizione di Tramoni.

