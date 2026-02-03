L’assessore del Comune di Bergamo ha parlato di fronte alle sfide della città, sottolineando la necessità di scelte coraggiose per renderla più attrattiva. Nella stessa intervista, ha condiviso la sua passione per i libri e il mondo subacqueo, mostrando un volto più personale e meno formale del politico.

L’INTERVISTA. Assessore del Comune di Bergamo, l’impegno su più fronti, la passione per libri e il mondo subacqueo. L’attenzione al commercio. Il sogno? «È sott’acqua». Uno dei nodi principali è il tessuto commerciale urbano, messo sotto pressione dalla concorrenza dei grandi poli esterni.«Il dialogo con associazioni di categoria, distretto urbano e commercianti è continuo e c’è volontà di trovare soluzioni, ma alcuni problemi vanno oltre le volontà individuali – ammette –. Attorno alla città ci sono centri commerciali molto efficaci e rappresentano poli fortemente concorrenziali». Da qui la necessità di rendere il centro più vivo, con iniziative e animazione capaci di favorire l’incontro tra cittadini e negozi di prossimità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Servono scelte coraggiose per una città più attrattiva». Gandi: «Un sogno? Sott’acqua»

