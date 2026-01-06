Narni capogruppo FdI Rebecca Poggiani riassume il lavoro svolto nel 2025 | Servono scelte coraggiose e investimenti non immobilismo

Nel 2025, la consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Rebecca Poggiani, evidenzia l'importanza di scelte coraggiose e di investimenti mirati per lo sviluppo di Narni. Con un approccio concreto e sobrio, Poggiani sottolinea la necessità di evitare l'immobilismo per promuovere il progresso e migliorare la qualità della vita della comunità. Un bilancio che invita a riflettere sulle priorità e sui passi futuri.

La consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Rebecca Poggiani, riassume le attività svolte nel 2025. "Quello appena trascorso - spiega la capogruppo -, è stato un anno sicuramente importante. Abbiamo cercato di svolgere al meglio il nostro ruolo di partito di minoranza, ma anche di partito che è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Narni, capogruppo FdI Rebecca Poggiani riassume il lavoro svolto nel 2025: "Servono scelte coraggiose e investimenti, non immobilismo" Leggi anche: "Qualità dell’aria, servono scelte coraggiose" Leggi anche: Inter, De Siervo: “Serie A all’estero? Servono scelte coraggiose” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inaugurata la nuova sede operativa di Algeco a Narni Un momento importante per la nostra città: ieri abbiamo inaugurato la nuova sede operativa di Algeco, azienda leader a livello internazionale nelle costruzioni modulari. Non si tratta solo di una nuova a - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.