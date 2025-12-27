Scherma. Per il Circolo Raggetti annata da incorniciare.

Il Circolo Raggetti chiude nel migliore dei modi un 2025 ricco di successi e di piazzamenti salendo più volte sul podio anche ai campionati regionali GP Giovanissimi che si sono svolti a Massa. La prima giornata, dedicata all’arma del fioretto, è iniziata con l’oro di Federico Marchitelli nella categoria Ragazzi, che al termine di una finale appassionante ha battuto il campione uscente. Oltre al titolo toscano l’atleta fiorentino ha conquistato il pass per Trofeo Coni che nell’autunno 2026 vedrà sfidarsi tutti i campioni regionali nati nel 2013. Doppia emozione nella categoria Allievi con una finale tutta targata Raggetti con Neri Catarzi che ha avuto la meglio sul compagno Gianmarco Curci: una sfida, questa, che si è già ripetuta più volte a dimostrare l’alto livello di entrambi e che stavolta ha regalato al Circolo la soddisfazione di una clamorosa doppietta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

