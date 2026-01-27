La scherma Raggetti domina il X Trofeo Granducato

La stagione schermistica al Circolo Raggetti di Firenze è in fase di metà percorso. Dopo le prime competizioni, si iniziano a delineare i bilanci e le performance degli atleti. Questo periodo permette di valutare i progressi e pianificare le strategie future per mantenere e rafforzare la posizione nel circuito nazionale.

Con la stagione schermistica al giro di boa, è già tempo dei primi bilanci al Circolo “Raggetti” di Firenze. Il 17 e 18 gennaio scorso, infatti, proprio nella sala d’armi del Barco, si è tenuta la terza e ultima prova del X Trofeo Granducato. Si tratta di una prestigiosa competizione dedicata al fioretto nelle categorie del Gran Premio Giovanissimi (Under 14), organizzata da circoli schermistici toscani ma aperta alla partecipazione di atleti di tutta Italia. Lo scorso fine settimana, in particolare, si sono concentrate a Firenze le migliori promesse del fioretto giovanile nazionale, che partecipando in gran numero, ma soprattutto con schermidori di grandi qualità agonistiche, hanno tributato un vero plebiscito alla competizione che consolida così il suo ruolo di vera e propria classica del fioretto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Raggetti Firenze Scherma. Trofeo del Granducato: Nicolò Pellegrino ha conquistato la medaglia d’oro La scherma “Raggetti” stravince al campionato regionale Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. SCHERMA, TROFEO DEL GRANDUCATO: ORO E OTTIMI RISULTATI PER IL CUS SIENA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.