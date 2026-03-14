Il centro per l' autismo chiuso Scurria auspica l' intervento del commissario Mattei

Il centro diurno per soggetti autistici di Mortelle è stato chiuso due settimane fa a causa di un guasto all'impianto fognario. La decisione ha suscitato polemiche e richieste di intervento, con Scurria che ha espresso l'auspicio di un intervento da parte del commissario Mattei. La struttura, che offriva servizi di supporto, è attualmente inattiva, lasciando senza assistenza i soggetti coinvolti.

Non si placano le polemiche dopo la chiusura del centro diurno per soggetti autistici di Mortelle. Da due settimane le attività sono ferme a causa di un problema all'impianto fognario. Sulla vicenda interviene anche il candidato a sindaco del centrodestra Marcello Scurria. “La chiusura del centro diurno per soggetti autistici per disfunzioni all’impianto fognario è qualcosa di inaccettabile. Ed ancor più inaccettabile è il fatto che non siano ancora stati avviati i lavori per rimediare ad un problema che penalizza i bambini bisognosi di terapie e le loro famiglie. Il centro ha funzionato solo per pochi mesi a fronte di un’attesa di otto anni per la sua inaugurazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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