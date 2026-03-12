Mortelle centro per l’autismo già chiuso | impianto fognario in tilt dopo pochi mesi dall’apertura

Il centro diurno per persone con disturbi dello spettro autistico di Mortelle, inaugurato meno di un anno fa, è stato già chiuso. Dopo pochi mesi dall’apertura, l’impianto fognario ha smesso di funzionare correttamente, causando il blocco delle attività. La struttura, destinata a offrire supporto alle persone con autismo, resta inattiva a causa di problemi tecnici.

A meno di un anno dall’inaugurazione, il centro diurno per persone con disturbi dello spettro autistico di Mortelle è già fermo. La struttura, attesa per anni da famiglie e associazioni, è chiusa da diversi giorni a causa di un grave problema all’impianto fognario che rende inutilizzabili i servizi igienici. Nel frattempo i ragazzi che frequentavano il centro sono rimasti a casa e le associazioni chiedono soluzioni immediate per non interrompere le terapie. Secondo quanto emerso, l’impianto fognario avrebbe ceduto e non sarebbe in grado di sostenere il carico della struttura. Il guasto ha costretto alla sospensione delle attività da circa dieci giorni, con conseguenti disagi per le famiglie e per gli utenti che avevano finalmente trovato un punto di riferimento per assistenza, terapie e socializzazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

