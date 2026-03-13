Nuovo look per il centro sportivo di San Michele | ecco la nuova copertura del Palagreen

L’intervento, che ha visto un investimento complessivo superiore ai 61.000 euro, è il frutto di un lavoro sinergico tra l’Amministrazione Comunale e Sgp (Sassuolo Gestioni Patrimoniali). L’obiettivo primario è stato quello di restituire alla cittadinanza una struttura sicura, moderna e pienamente funzionale. "Si tratta di una struttura fondamentale per il nostro territorio – prosegue la Vicesindaco – strategica non solo per le attività prettamente agonistiche, ma anche per quelle aggregative dell’intera comunità di San Michele. Nel corso degli anni, purtroppo, il telo geodetico originale aveva subito un forte deterioramento causato dagli agenti atmosferici e dall'usura del tempo, rendendo necessaria un’importante opera di riqualificazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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