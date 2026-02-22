il cuore di chi burdel raccolti 20mila euro

Chi Burdel, associazione di volontariato di Villalta, ha concluso il 2025 raccogliendo quasi 20mila euro per sostenere le famiglie in difficoltà. La somma deriva principalmente da donazioni di cittadini e iniziative di beneficenza organizzate durante l’anno. Con questi fondi, l’associazione ha consegnato aiuti diretti e pacchi alimentari a circa 50 famiglie locali. La cifra raccolta dimostra l’impegno della comunità nel sostenere chi ha bisogno.

L’associazione di volontariato ’Chi Burdél’ di Villalta ha chiuso il 2025 con una raccolta importante che sfiora i 20mila euro e ha consentito di aiutare concretamente delle famiglie bisognose. Il cuore e la forza delle donne e degli uomini di questo sodalizio, va oltre anche le avversità e gli eventi climatici nefasti. È stato infatti necessario sistemare i gazebo e le attrezzature che erano state seriamente danneggiate nel corso di una grande manifestazione in cui c’è stata una tromba d’aria. Questi lavori sono costati denaro e fatiche, ma alla fine il risultato è stato molto positivo. L’importante sodalizio, con in testa il presidente Gianni Angelini, dopo il caso di Anita e di altri piccoli che hanno commosso tante persone, sostiene Davide, per tutti ’Dade’, un bambino di 6 anni affetto da una malattia genetica rarissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

