Durante i festeggiamenti di Capodanno, si sono registrate alcune conseguenze spiacevoli legate all’uso dei fuochi d’artificio. A Salerno, un cane ha perso la vita a causa dello spavento provocato dai botti, mentre a Macerata si sono registrate situazioni di paura. Questi episodi sottolineano l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza e al benessere degli animali durante le festività, evitando rischi inutili.

Botti di Capodanno, un cane muore per lo spavento: l’allarme da Salerno. Non ha retto al boato dei fuochi d’artificio. È morto così, nella notte di Capodanno, un cane anziano nel quartiere Torrione di Salerno. Una morte silenziosa, causata non da un trauma diretto ma da uno shock improvviso, che riaccende l’allarme sui pericoli legati ai botti e sul loro impatto devastante sugli animali. Il malore fatale e l’appello dell’associazione. A raccontare l’accaduto è Antonio Ferrara, segretario dell’associazione Torrione Eventi APS, da tempo impegnata in campagne di sensibilizzazione contro l’uso indiscriminato di fuochi pirotecnici. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Botti di Capodanno, muore un cane per lo spavento: tragedia a Salerno, paura anche a Macerata

Leggi anche: Malore per lo spavento dei botti, morto un cane a Salerno

Leggi anche: Cane muore di spavento per i botti: "Hanno fatto esplodere delle vere bombe. Il suo cuore non ha retto"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Botti di Capodanno, un cane morto a Firenze: ha ceduto il cuore. Rischi per gli animali: i consigli dei…; Cane muore di spavento per i botti: Hanno fatto esplodere delle vere bombe. Il suo cuore non ha retto; L’incubo dei botti di Capodanno: come tentare di proteggere cani e gatti dal rumore che fa paura; Cane muore per i botti di Capodanno: non ha retto allo spavento.

Cane muore per lo spavento durante i botti di Capodanno: il malore e i soccorsi inutili dei volontari - Il cane era anziano e hanno provato anche a soccorrerlo ma è stato ... msn.com