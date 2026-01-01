Malore per lo spavento dei botti morto un cane a Salerno

A Salerno, nel quartiere Torrione, un cane è deceduto a causa dello spavento provocato dai fuochi d’artificio. L’animale, colto dal forte stress, non ha resistito e ha perso la vita. Un episodio che evidenzia le conseguenze del rumore eccessivo sui piccoli animali domestici, spesso vittime di eventi che coinvolgono i festeggiamenti con i fuochi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non ha retto allo spavento dei botti. E' morto per questo, a Salerno, un cagnolino del quartiere Torrione. Il cane era anziano e hanno provato anche a soccorrerlo ma è stato tutto invano. La storia la racconta Antonio Ferrara, segretario dell'associazione Torrione Eventi APS. L'associazione aveva lanciato diversi appelli proprio contro l'esplosione dei botti al fine di tutelare gli amici a quattro zampe. " È vergognoso – dice Ferrara – Nonostante le campagne di sensibilizzazione che abbiamo fatto in sinergia con il Comune di Salerno e Salerno Pulita Spa. Il malore per il cane è stato fatale".

Vigilia a Salerno, botti già dal pomeriggio: muore un cane a Torrione, l’appello degli animalisti - Un episodio particolarmente grave si è verificato in serata nel quartiere Torrione, dove un cane è morto a causa del forte spavento provocato dai botti. agro24.it

Non è ancora Capodanno e un cane è già morto per i botti: il cuore di Nero non ha retto - Il rumore ha provocato uno stress fatale: i fuochi sono pericolosi e spesso letali per gli animali. fanpage.it

Un cane è morto per lo spavento causato dai botti, stroncato da un malore. La notizia è stata diffusa su Facebook da "Il Parco degli Animali", canile comunale che ospita l'Ufficio per i Diritti degli Animali. Il post ha suscitato centinaia di commenti di dispiacere e - facebook.com facebook

