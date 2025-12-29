Alla Momenteeria la tazzina diventa rito Anche con il gin

Alla Momenteeria, ogni tazzina di caffè si trasforma in un momento di pausa e relax, anche con un tocco di gin. Tra Natale e Capodanno, sono i giorni perfetti per dedicarsi a un momento di quiete, magari accompagnato da una sorpresa finale. Un’occasione per riscoprire il piacere di prendersi una pausa, tra tradizione e innovazione, in modo semplice e autentico.

Proprio questi, tra Natale e Capodanno, sono i giorni ideali per ritagliarsi una pausa (ma con sorpresa finale) alla maratona alcolica. E quindi scoprire «Momenteeria, la recente apertura in via Carducci 30 con vista su Sant'Ambrogio di quella che si presenta come «la prima sala da tè contemporanea dedicata ai rituali di felicità». Una promessa impegnativa che fa pensare alle diverse declinazioni con cui da sempre in tutto il mondo si approccia la tazzina con lo spirito della cerimonia. «Abbiamo voluto creare un luogo che non fosse solo sala da tè, ma rifugio urbano, casa dell'anima dove riscoprire il piacere del tempo per sé», promettono Alessandra Gorlero ed Erica Della Bianca (insieme nella foto).

