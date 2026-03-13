A Pisa, alcuni antagonisti si sono posizionati sui binari impedendo il passaggio di un treno merci. Il convoglio, secondo quanto riferito, trasportava mezzi militari e esplosivi. La polizia è intervenuta per fermare gli attivisti e ripristinare la circolazione ferroviaria. Nessun dettaglio sulla durata dell’azione o sulla successiva evoluzione della situazione.

Nuovo blocco ferroviario in Italia e, per la precisione, a Pisa, dove gli antagonisti sono scesi sui binari per fermare il transito di un treno merci che, stando alle loro informazioni, sarebbe dovuto essere carico di “mezzi militari ed esplosivi”. Il blocco è durato circa quattro ore, durante le quali i manifestanti si sono seduti e sdraiati sui binari per impedire il passaggio del treno che, alla fine, è stato costretto a tornare indietro. L’area è sempre la stessa, quella antagonista dei centri sociali, quella rossa dei comunisti e quella dei collettivi studenteschi di sinistra, che hanno ovviamente rivendicato l’azione. Ma il risultato... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Antagonisti sui binari, fermato un convoglio con mezzi militari

