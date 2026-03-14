Il Bayern Monaco in nove uomini conquista un punto cruciale mentre anche l’Inter inciampa nel pareggio

Il Bayern Monaco ha concluso la partita con nove giocatori in campo, ottenendo comunque un punto importante. Nel frattempo, l’Inter ha pareggiato senza vincere. La giornata ha visto diverse sfide nei principali campionati europei, offrendo ai tifosi un sabato ricco di emozioni e di partite intense. La situazione in classifica e i risultati delle squadre hanno tenuto gli appassionati incollati allo spettacolo.

2026-03-14 21:48:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Ci sono pochi modi migliori per trascorrere un sabato che con una diffusione del calcio nei principali campionati europei, e questo fine settimana offre esattamente questo. L’incontro clou della giornata arriva dalla Bundesliga, dove il Bayer Leverkusen ospita il Bayern Monaco alla BayArena in uno scontro che potrebbe avere implicazioni significative nella corsa al titolo. Il Borussia Dortmund, nel frattempo, ospita l’Augsburg mentre la squadra di Niko Kovac cerca di mantenere la pressione sui bavaresi. Il calcio italiano chiude la serata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Inter e Bayern Monaco si scatenano mentre la Juventus tiene2026-02-09 00:06:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Domenica rimani aggiornato con il... Pronostico PSV Eindhoven-Bayern Monaco: anche l’Inter guarda interessataPSV-Bayern Monaco è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili... Bayern Munich Vs Inter Milan | Champions League Final 09/10 #original Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bayern Monaco Temi più discussi: Bayern, pioggia di gol e record: l'Atalanta sfiderà una macchina offensiva perfetta; Atalanta-Bayern Monaco, obiettivo tenere il confronto in bilico fino al ritorno tra otto giorni a Monaco di Baviera; Atalanta-Bayern Monaco, l'andata degli ottavi di UEFA Champions League; Champions: League: Atalanta travolta in casa 6-1 dal Bayern Monaco nell'andata degli ottavi. Atalanta-Bayern Monaco 1-6, risultato finale della partita di Champions: doppietta di Olise, gol di Stanisic, Gnabry, Jackson e Musiala, gli highlightsIl triplice fischio dell'arbitro decreta la fine dell'incontro: a Bergamo il Bayern Monaco passa con un rotondissimo 6-1 che chiude i conti per quel che riguarda il passaggio del turno con il match di ... fanpage.it Champions, disfatta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco: 1-6 nell'andata degli ottaviLeggi su Sky TG24 l'articolo Champions, disfatta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco: 1-6 nell'andata degli ottavi ... tg24.sky.it Il tedesco saluterà il Bayern Monaco a parametro zero, come ha già annunciato. Lo vorrebbe Conte al Napoli, anche Juventus e Milan sono alla finestra. Ma ha un ingaggio da circa 7 milioni l'anno e non sembra voglia calare le pretese. In fila ci sono anch x.com L'Eco di Bergamo. BlueWhaleMusic · Rise To Inspire. La sconfitta col Bayern Monaco non scalfisce l’amore dei bergamaschi per l’Atalanta. La stagione dei nerazzurri prosegue e così anche Fubal, concorso che mette in palio un sacco di premi. Felici i vincitori - facebook.com facebook