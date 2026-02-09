Inter e Bayern Monaco si scatenano mentre la Juventus tiene

Domenica di grandi emozioni nel calcio europeo. L’Inter e il Bayern Monaco sono scese in campo e hanno dato vita a una partita intensa, mentre la Juventus ha mantenuto la calma e si è mantenuta in corsa. I tifosi sono rimasti col fiato sospeso, aspettando di vedere chi avrebbe preso il comando in questa giornata ricca di colpi di scena.

2026-02-09 00:06:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Domenica rimani aggiornato con il meglio dell’azione dei cinque principali campionati europei In una giornata in cui la corsa al titolo della Premier League ha visto un enorme risultato ad Anfield, domenica ci sono stati molti altri grandi momenti nei principali campionati europei. In Italia sono state in campo Inter e Juventus, la prima in trasferta al Sassuolo, la seconda che ha ospitato la Lazio in Serie A. Dall’altra parte del continente, in Germania, il Bayern Monaco ha affrontato l’Hoffenheim mentre cercava di rafforzare la presa sul titolo della Bundesliga, e in Spagna, l’Atletico Madrid ha affrontato il Real Betis prima della trasferta del Real Madrid a Valencia.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Intrigo Inter-Bayern Monaco, trasferimento da 40 milioni: pazzescoDalla Germania arriva una pazzesca indiscrezione di mercato: sotto i riflettori finiscono questa volta Inter e Bayern Monaco ... calciomercato.it

Dall’Inter al Bayern Monaco: occhio all’indiscrezione di mercato, possibile addio in vista?L'Inter è concentrata sul proprio percorso in questa stagione, ma occhio alle novità di mercato: Bayern Monaco sul nerazzurro. spaziointer.it

Una media folle: 3,7 gol segnati a partita Contro un Hoffenheim in 10 dal 17’, il Bayern Monaco ha vita facile. Sono 5 le reti questa volta: doppietta su rigore per Harry Kane e tripletta per Luis Díaz La squadra di Kompany è 1ª a +6 sul Borussia Dortmund x.com

