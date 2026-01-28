Pronostico PSV Eindhoven-Bayern Monaco | anche l’Inter guarda interessata

Mercoledì sera alle 21, si gioca l’ottava giornata della Champions League con la sfida tra PSV Eindhoven e Bayern Monaco. La partita si svolge in Olanda e si può seguire in diretta tv. Entrambe le squadre cercano i tre punti per migliorare la posizione nel girone. L’Inter, intanto, osserva con attenzione i risultati, pronta a cogliere eventuali occasioni.

PSV-Bayern Monaco è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sì, avete letto bene. A questa partita guarda con molto interesse anche l’Inter per un motivo che riguarda il mercato. In caso di uscita dalla Champions League, il PSV potrebbe liberare Ivan Perisic che, clamorosamente, è tornato nel mirino della squadra nerazzurra che ha evidenti problemi sulle corsie dopo l’infortunio di Dumfries. E allora, a Milano, tiferanno Bayern Monaco. Pronostico PSV-Bayern Monaco: anche l’Inter guarda interessata (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

L'incontro tra Utrecht e PSV Eindhoven, valido per la diciassettesima giornata di Eredivisie, si svolgerà domenica alle 12:15.

Perisic ha confermato il suo interesse a tornare all’Inter, ma la sua eventuale cessione dipende dalla Champions League.

