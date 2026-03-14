Ieri in Campania | donna travolta e uccisa alla fermata del bus

Ieri in Campania una donna è stata travolta e uccisa mentre si trovava alla fermata dell’autobus. L’incidente è avvenuto ad Avellino, senza ulteriori dettagli disponibili. La notizia ha attirato l’attenzione sulla tragedia che ha coinvolto una singola persona. Nel frattempo, la Regione Campania ha annunciato la candidatura di Mirabella Eclano al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028.

Avellino – La Regione Campania promuove e sostiene la prestigiosa candidatura di Mirabella Eclano al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La città irpina, con il dossier “L’Appia dei Popoli – Incubatrice di Art Thinking”, è – tra le dieci finaliste – l’unica rappresentante della Campania ammessa alla selezione finale. Mercoledì 18 marzo il Ministero della Cultura proclamerà la vincitrice. (LEGGI QUI) Salerno – Ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri ad Eboli sul luogo dove questa mattina si è consumata una vera e propria tragedia. Una donna di origini rumene di 31 anni è stata investita ed uccisa da un’auto mentre attendeva l’autobus alla fermata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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