Venerdì 13 marzo a Eboli, in provincia di Salerno, una donna di 30 anni è stata investita da un’auto mentre attendeva l’autobus alla fermata. La vettura ha travolto la donna, provocandone la morte. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e stanno esaminando i mezzi coinvolti. Non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze.

Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, a Eboli, in provincia di Salerno, dove una donna di 30 anni è stata investita e uccisa da un’auto mentre si trovava alla fermata dell’autobus. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 9.30 nella zona di Santa Cecilia. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida di una Fiat 500, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura, travolgendo la trentenne che stava attendendo l’arrivo del bus. Alcuni testimoni, presenti sul posto al momento dell’impatto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso della donna, a causa delle gravissime ferite riportate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Donna travolta e uccisa alla fermata del bus a Eboli: indagini sull’auto

Articoli correlati

Eboli, tragedia sulla strada: donna travolta e uccisa alla fermata del busLotta alle false promesse: solo tre società professionistiche autorizzate a fare.

Leggi anche: Donna di 30 anni investita e uccisa da un’auto alla fermata del bus: tragedia a Eboli

Aggiornamenti e notizie su Donna travolta

Temi più discussi: Donna travolta e uccisa da un treno nel Pavese; Veneto – Donna travolta e uccisa da un furgone; Donna travolta e uccisa da un treno, l'incidente al passaggio a livello; Gare clandestine a Cairo Montenotte, travolta e uccisa una donna: sequestrate 17 auto.

Donna travolta e uccisa da un'auto nel SalernitanoUna ragazza di 34 anni è stata investita sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore, nel comune di Eboli (Salerno), perdendo la vita. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un'autovettu ... ansa.it

Eboli, donna investita ed uccisa da un'auto mentre attende il busIncidente mortale ad Eboli. Una donna, 30enne, ha perso la vita questa mattina a riddo della statale 18 a Santa Cecilia dove è stata travolta da un'auto, una Fiat 500, mentre era ... ilmattino.it

La donna sarebbe stata travolta da una moto e poi urtata anche da un camper: soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza a Genova - facebook.com facebook

Albaro, donna travolta da uno scooter mentre attraversa la strada x.com