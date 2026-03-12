Notte Tricolore della Bonifica | si accende l' idrovora di Malalbergo

Nella sera di giovedì 12 marzo, l'idrovora di Malalbergo è stata accesa durante la Notte Tricolore della Bonifica, evento che vede la partecipazione della Bonifica Renana e di altri Consorzi di Bonifica in tutta Italia. L'iniziativa prevede l’illuminazione dei propri impianti idrovori con i colori del tricolore, creando un collegamento simbolico tra le diverse realtà del settore.

Anche quest'anno, nella serata di giovedì 12 marzo, la Bonifica Renana si unisce a tutti i Consorzi di Bonifica che in Italia illumineranno per una notte con il tricolore i propri impianti idrovori. Un segnale simbolico e silenzioso, come il lavoro svolto quotidianamente dagli oltre 8.000 lavoratori e lavoratrici dei Consorzi di bonifica e irrigazione, per la sicurezza idrogeologica del territorio e a tutela della preziosa risorsa idrica. In Italia operano 141 Consorzi deputati alla gestione di una rete idraulica artificiale, lunga circa 230mila chilometri, cioè quasi 6 volte la circonferenza della Terra.

