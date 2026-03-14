Idee che prendono forma ad Arezzo va in scena il 3° Festival dell’Innovazione Urbana

Arezzo ospita il terzo Festival dell’Innovazione Urbana, un evento dedicato alle idee e alle proposte concrete per il futuro delle città. L’evento si svolge il 14 marzo 2026 e coinvolge esperti, amministratori e cittadini in un pomeriggio dedicato a riflettere sulle soluzioni per migliorare il territorio. La manifestazione si svolge in una location aperta al pubblico, con interventi e workshop.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato al futuro delle città e alle proposte concrete per il territorio. Oggi, sabato 14 marzo, dalle 14.30, al "Centro Congressi" dell'Etrusco Arezzo Hotel si svolgerà il 3° Festival dell’Innovazione Urbana. “Le idee che prendono forma” è il titolo dell’iniziativa che riunirà cittadini, professionisti, associazioni e amministratori in tavoli tematici di confronto e dialogo dedicati a innovazione, sviluppo, servizi, sicurezza e cultura. Dopo aver dedicato la seconda edizione all’ascolto delle proposte dei cittadini, questa terza tappa punta a fare un passo ulteriore: trasformare il confronto in progetti concreti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Idee che prendono forma, ad Arezzo va in scena il 3° Festival dell’Innovazione Urbana Articoli correlati Il 3° Festival dell’Innovazione Urbana. “Le idee che prendono forma”Arezzo, 4 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato al futuro delle città e alle proposte concrete per il territorio. Scelgo Arezzo. Torna il Festival dell’Innovazione UrbanaCostruire la città del domani partendo dall’ascolto, dal confronto e dalle idee dei cittadini. Tutto quello che riguarda Innovazione Urbana Temi più discussi: Il 3° Festival dell’Innovazione Urbana. Le idee che prendono forma; Le idee che prendono forma, una giornata di dialogo aperto tra cittadini, professionisti, associazioni e amministratori; Sfida tra esperti d’intelligenza artificiale; Elezioni per il sindaco, c'è anche il partito di Rizzo: ipotesi Andreani per Democrazia sovrana e popolare. Sei in corsa. Il 3° Festival dell’Innovazione Urbana. Le idee che prendono formaSabato 14 marzo, dalle ore 14.30, al Centro Congressi dell'Etrusco Arezzo Hotel ... msn.com Idee che prendono forma: a Ferrara il Festival della progettazione europeaTorna a Ferrara il Festival della progettazione europea: dal 14 al 16 maggio si dialogherà attorno a Idee che prendono forma, lungo tre direttrici: Resilienza (il nostro presente), Futuro (i ... bologna.repubblica.it Idee che prendono forma Festival dell'Innovazione Urbana Scelgo Arezzo Con Arezzo - Lista civica delle frazioni NOI - Oggi per Domani Arezzo in Azione @inprimopiano - facebook.com facebook