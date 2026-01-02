Scelgo Arezzo Torna il Festival dell’Innovazione Urbana
Il Festival dell’Innovazione Urbana di Arezzo, in programma il 24 gennaio 2026 al Centro Congressi Etrusco, promuove un dialogo costruttivo tra cittadini, istituzioni e professionisti. L’evento si concentra su idee e proposte per lo sviluppo sostenibile e innovativo della città, favorendo un confronto aperto e partecipato. Un’occasione per condividere visioni e contribuire alla costruzione di un ambiente urbano più efficiente e inclusivo.
Costruire la città del domani partendo dall’ascolto, dal confronto e dalle idee dei cittadini. È questo lo spirito del 2° Festival dell’Innovazione Urbana, in programma sabato 24 gennaio 2026 al Centro Congressi Etrusco Hotel di Arezzo, una giornata interamente dedicata al dialogo sui temi che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Innovazione urbana, Arezzo tra le città in Italia ad alto livello digitale. La classifica
Leggi anche: Scelgo Arezzo, Con Arezzo e Noi Oggi Per Domani: presentazione delle iniziative congiunte di liste civiche e forze politiche
Scelgo Arezzo. Torna il Festival dell’Innovazione Urbana; Marco Donati in campo con la sua coalizione: progetto insieme ai cittadini per il Comune.
Scelgo Arezzo. Torna il Festival dell’Innovazione Urbana - Appuntamento al Centro Congressi dell’Etrusco Hotel per la 2° edizione: 12 tavoli tematici per dare voce ai cittadini e costruire una città più inclusiva, sostenibile e vicina alle persone ... arezzonotizie.it
Marco Donati in campo con la sua coalizione: progetto insieme ai cittadini per il Comune - La chiamata alla città, politici di ogni schieramento compresi, arriva da Marco Donati, attuale consigliere di Scelgo ... corrierediarezzo.it
Donati annuncia il 2° Festival dell'Innovazione. Approccio con PSI. Nostro progetto aperto a tutti
ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 2.1.26 In Studio: Greta Settimelli SOMMARIO -Incidente nel tratto Arezzo-Valdarno della A1, due donne in ospedale -Cocaina per il Capodanno sequestrata in un casolare abbandonato: due arresti -Amom: i lavoratori in presidi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.