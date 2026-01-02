Scelgo Arezzo Torna il Festival dell’Innovazione Urbana

Il Festival dell’Innovazione Urbana di Arezzo, in programma il 24 gennaio 2026 al Centro Congressi Etrusco, promuove un dialogo costruttivo tra cittadini, istituzioni e professionisti. L’evento si concentra su idee e proposte per lo sviluppo sostenibile e innovativo della città, favorendo un confronto aperto e partecipato. Un’occasione per condividere visioni e contribuire alla costruzione di un ambiente urbano più efficiente e inclusivo.

Marco Donati in campo con la sua coalizione: progetto insieme ai cittadini per il Comune - La chiamata alla città, politici di ogni schieramento compresi, arriva da Marco Donati, attuale consigliere di Scelgo ... corrierediarezzo.it

Donati annuncia il 2° Festival dell'Innovazione. Approccio con PSI. Nostro progetto aperto a tutti

