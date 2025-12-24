Agamennone Batman e il problema del tempo | l’Odissea di Nolan ha già aperto il paradosso

Roma, 24 dic – Il trailer di The Odyssey di Christopher Nolan è bastato a scatenare un piccolo paradosso spazio-temporale. Non per la trama, non per le scelte narrative – che ancora non conosciamo – ma per un dettaglio apparentemente secondario: l’armatura di Agamennone. Troppo “moderna”, troppo “Batman”, troppo lontana dall’“immaginario miceneo”. Da qui, il consueto riflesso condizionato: il processo per infedeltà storica, l’accusa di tradimento del mito, il confronto compulsivo con manuali, reperti e ricostruzioni. L’Odissea di Nolan apre il suo tempo. Eppure il problema non è l’armatura. Il problema è il modo in cui continuiamo a guardare il passato come se fosse un deposito da musealizzare, invece che una materia viva da rimettere in tensione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

