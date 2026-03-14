I tifosi del Siracusa fanno una ‘colletta' per finanziare la trasferta di Latina | un gesto d'amore

I tifosi del Siracusa hanno organizzato una colletta per coprire i costi della trasferta a Latina. La iniziativa si è svolta in risposta alla penalizzazione di sei punti e ha visto la creazione del comitato “Uniti per il Siracusa”. La raccolta ha già permesso di finanziare il viaggio della squadra per la partita in terra laziale.

Siracusa in crisi, i tifosi si mobilitano: colletta per finanziare la trasferta di Latina. Dopo la penalizzazione di sei punti nasce il comitato “Uniti per il Siracusa”: la raccolta fondi dei tifosi ha già pagato il viaggio della squadra per la gara in terra laziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tax credit, finanzieria Cinecittà: acquisiti documenti su ‘M. Il figlio del secolo’ e ‘Queer’L'ipotesi della Guardia di Finanza è quella di falso in bilancio per i dirigenti della gestione precedente di Cinecittà. Allegri evita la squalifica per le offese a Oriali: l’allenatore del Milan pagherà ‘solo’ una multaIl tecnico del Milan ha subito una multa per gli insulti ad Oriali durante la semifinale Napoli-Milan della Supercoppa Italiana. Una selezione di notizie su I tifosi del Siracusa fanno una 8216... Temi più discussi: Colletta per il detersivo e l’aereo, i tifosi del Siracusa mantengono la squadra; Analisi e incontri per il futuro del Siracusa, intanto i tifosi diventano sponsor; Nasce il Comitato Uniti per il Siracusa per tutelare un patrimonio sportivo e identitario; Trapani e Siracusa domani in campo con la spada di Damocle dei deferimenti. I tifosi del Siracusa fanno una ‘colletta’ per finanziare la trasferta di Latina: un gesto d’amoreSiracusa in crisi, i tifosi si mobilitano: colletta per finanziare la trasferta di Latina. Dopo la penalizzazione di sei punti nasce il comitato Uniti per il Siracusa: la raccolta fondi dei tifosi h ... fanpage.it Siracusa, tifosi in campo per aiutare la squadra: nasce la raccolta fondi Uniti per il SiracusaNel calcio degli sceicchi, dei fondi di investimento e dei diritti televisivi c’è ancora spazio per storie diverse ... siracusanews.it Movida sicura a Siracusa Controlli e sanzioni della Polizia - facebook.com facebook #Siracusa, situazione critica: i tifosi pagano la trasferta di #Latina alla squadra x.com