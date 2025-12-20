Allegri evita la squalifica per le offese a Oriali | l'allenatore del Milan pagherà ‘solo' una multa
Il tecnico del Milan ha subito una multa per gli insulti ad Oriali durante la semifinale Napoli-Milan della Supercoppa Italiana. Allegri dovrà pagare un'ammenda di 10 mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Napoli-Milan Supercoppa, niente squalifica per Allegri: solo una multa dopo gli insulti a Oriali
Leggi anche: Offese ad Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa: multa di 10mila euro per Allegri
Allegri evita la squalifica per le offese a Oriali: l’allenatore del Milan pagherà ‘solo’ una multa - Il tecnico del Milan ha subito una multa per gli insulti ad Oriali durante la semifinale Napoli- fanpage.it
Offese a Oriali, multa da 10mila euro ad Allegri - La decisione del Giudice Sportivo sugli insulti da parte dell’allenatore del Milan al dirigente del Napoli nella semifinale di Supercoppa a Riad ... msn.com
Napoli-Milan Supercoppa, niente squalifica per Allegri: solo una multa per gli insulti a Oriali - Offendere un avversario, per inciso una bandiera del calcio italiano come Lele Oriali, non merita una sanzione come la squalifica. msn.com
#Allegri sbaglia nell’invettiva contro #Oriali Sì. Poteva e doveva evitare Senza dubbio. Farlo passare però per un criminale e creare un caso di stato quando c’è di mezzo il #Milan sta diventando fastidioso. Avete idea di cosa si dicono tutti da sempre sui ca x.com
SUPERCOPPA, NOTTE DI FUOCO A RIAD Milan-Napoli apre la Final Four: tensione, scelte pesanti e due allenatori pronti a tutto Conte e Allegri si sfidano nel deserto per evitare il terzo ko e dare un segnale forte alla stagione Sarà battaglia vera, a - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.