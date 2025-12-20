Allegri evita la squalifica per le offese a Oriali | l'allenatore del Milan pagherà &#8216;solo' una multa

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Milan ha subito una multa per gli insulti ad Oriali durante la semifinale Napoli-Milan della Supercoppa Italiana. Allegri dovrà pagare un'ammenda di 10 mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

