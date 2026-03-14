Sabato 14 marzo, in oltre 30 piazze italiane, i rider hanno manifestato contro le condizioni di lavoro. Durante la giornata, hanno segnalato di lavorare fino a 10 ore al giorno ricevendo tra 2 e 4 euro per consegna. La mobilitazione è stata organizzata dalla Cgil, con i rider che hanno espresso le loro rivendicazioni sia in piazza che tramite il sindacato.

“Rights for rider”: un cartello per un salario dignitoso, tutele e sicurezza. I rider sono scesi in piazza sabato 14 marzo in oltre 30 piazze nella giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil e, con le loro voci o attraverso il sindacato, hanno denunciato lo sfruttamento quotidiano. Turni da 7 fino a 10 ore al giorno, per 6 anche 7 giorni a settimana e compensi che si aggirano tra i 2 e i 4 euro a consegna. Senza considerare che per la maggioranza dei ciclofattorini, per lo più stranieri ma anche italiani, il food delivery rappresenta la fonte di reddito principale. Sono condizioni lavorative «estreme», ha sototlineato la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David, dal presidio di Roma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - I rider in piazza, «10 ore al giorno per 2-4 euro a consegna»

Articoli correlati

Nidil-Cgil: “Rider al lavoro 10 ore al giorno per 2-4 euro a consegna”Firenze, 5 febbraio 2026 – Nonostante gli sforzi, rider fa ancora rima con precarietà economica, sociale e contrattuale.

Protesta dei rider a Firenze. “Turni fino a 10 ore al giorno per 2-4 euro di consegna” \ VIDEOQuest'oggi i rider delle piattaforme di food delivery, in particolare Glovo e Deliveroo, hanno animato più di 30 piazze in un'agitazione su scala...

Contenuti e approfondimenti su I rider in piazza 10 ore al giorno per...

Temi più discussi: Rider in piazza per i diritti e il contratto; Mobilitazione nazionale dei rider, in piazza anche a Bergamo: Per un salario e un lavoro dignitoso; Rider in piazza dopo le inchieste: Subito condizioni dignitose; I rider di nuovo in piazza a Bergamo: mobilitazione in Piazza Pontida per dire basta alla precarietà.

I rider in piazza, «10 ore al giorno per 2-4 euro a consegna»I rider sono scesi in piazza sabato 14 marzo in oltre 30 piazze nella giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil e, con le loro voci o attraverso il sindacato, hanno denunciato lo sfrutta ... ilsole24ore.com

Food delivery, Rider in piazza in oltre 30 città italiane. La Cgil: Stop a turni estenuanti per 4 euro l’ora. Servono contratti stabili e maggiori garanzie su salute e ...Da Roma a Milano, passando per Napoli, Palermo, Bologna e Firenze: i rider in piazza per chiedere condizioni di lavoro più eque e contratti regolari ... affaritaliani.it

#Italia. Oggi i #rider di Glovo e Deliveroo protestano in oltre 30 città italiane per salari dignitosi, stabilità e riconoscimento dei diritti - facebook.com facebook

Rider Taranto denunciano 'Pagati 3 euro a consegna, fino a 40 km al giorno'. Testimonianze raccolte dalla Cgil, 'sfruttati e senza tutele, connessi anche dieci ore' #ANSA x.com