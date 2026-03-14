Protesta dei rider a Firenze Turni fino a 10 ore al giorno per 2-4 euro di consegna VIDEO

Quest'oggi i rider delle piattaforme di food delivery, in particolare Glovo e Deliveroo, hanno animato più di 30 piazze in un'agitazione su scala nazionale indetta dalla Cgil. Da Milano a Palermo, passando per Roma, Bologna, Firenze e Napoli, la protesta unita chiede retribuzioni eque, tutele stabili e tutele reali. A definire "limite" le attuali condizioni operative è Francesca Re David, segretaria confederale della Cgil, la quale, presente al sit-in capitolino in piazza Re di Roma, sottolinea come "per la gran parte dei ciclofattorini questa attività è l'occupazione primaria, caratterizzata da ritmi serrati: si lavora 6-7 giorni a settimana, per 6-10 ore giornaliere, superando spesso le 8 consegne al giorno nel 62% delle situazioni". 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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