I pronostici di sabato 17 gennaio | Serie A Premier League Liga Bundesliga e Ligue 1

Da ilveggente.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i pronostici di sabato 17 gennaio per le principali competizioni di calcio europee, tra Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1. In questo giorno si concentrano diverse sfide importanti, mentre il Manchester United si prepara a un nuovo inizio dopo l’eliminazione in FA Cup e l’annuncio del nuovo allenatore. Un quadro di partite da seguire con attenzione per gli appassionati e gli esperti di pronostici sportivi.

I pronostici di sabato 17 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1 Il Manchester United, all’indomani della sconfitta – e della conseguente eliminazione – in FA Cup con il Brighton, ha scelto il sostituto di Ruben Amorim, colui che traghetterà i Red Devils (almeno) fino a fine stagione. Si tratta di Michael  Carrick, uno dei grandi protagonisti dell’epoca d’oro di sir Alex Ferguson. Uno che con la maglia dello United ha giocato più di 400 partite, che conosce molto bene la piazza e soprattutto sa quanto sia esigente avendo vissuto ere ben più gloriose. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

