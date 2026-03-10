I programmi TV di oggi 10 marzo 2026 | fiction musica e film

Guida ai programmi TV del 10 marzo 2026: "Le libere donne" su Rai 1, "Taratata" su Canale 5, "13 Hours" su Canale 20. La prima serata del 10 marzo 2026 offre su Rai 1 arriva la fiction storica Le libere donne, uno dei titoli più attesi della settimana. Rai 3 propone una nuova puntata di FarWest, con inchieste e documenti esclusivi. Su Canale 5 spazio allo show Taratata – Tutto in una notte, pensato per chi cerca leggerezza e spettacolo. Italia 1 punta sull'approfondimento con Le Iene presentano: Inside, mentre La7 conferma il suo appuntamento politico con DiMartedì. In prima serata non mancano anche i grandi film: su Canale 20 va in onda 13 Hours, mentre Sky Cinema propone titoli forti come Belli ciao, Interstellar e Fast & Furious 9.