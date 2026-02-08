scontro sulla filiera corta legambiente contraria alle proroghe sul marmo

La disputa sulla filiera corta del marmo a Carrara si fa più accesa. Legambiente si oppone alle proroghe e alle modifiche alla legge che riguardano le cave. La questione divide ambientalisti e imprenditori, con i primi che chiedono maggiore tutela e i secondi che puntano a mantenere inalterate le concessioni. La tensione cresce mentre si avvicinano le decisioni ufficiali.

Cave di marmo: è scontro sulla filiera corta. Legambiente Carrara attacca su proroghe e modifiche alla legge. L’associazione interviene in modo molto critico contro la richiesta avanzata da alcune imprese del lapideo di ottenere due anni aggiuntivi per rispettare l’obbligo di lavorare localmente almeno il 50 per cento del materiale estratto, condizione prevista dalle convenzioni firmate con il Comune per ottenere la proroga delle concessioni. Secondo l’associazione ambientalista, ‘i nodi sono arrivati al pettine’, ricordando che due anni fa le aziende avevano sottoscritto accordi precisi, impegnandosi sulla lavorazione in loco come requisito per la proroga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dopo due anni dall'implementazione del nuovo sistema di tracciabilità, vengono pubblicati i primi dati ufficiali sulla filiera del marmo nel Comune.

L’annuncio del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, riguardo al futuro dei poli energetici di Brindisi e Civitavecchia, ha suscitato critiche da parte di Legambiente.

